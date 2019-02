Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Orange SA nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Umsatz und operativer Gewinn im vierten Quartal hätten über den Konsensschätzungen gelegen, geht aus einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung des Instituts hervor. Der Ausblick sei allerdings schwächer als erwartete ausgefallen, was von dem wettbewerbsintensiven Umfeld für den französischen Telekomdienstleister zeuge./mf/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2019 / 03:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2019 / 03:46 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2019-02-21/11:04

ISIN: FR0000133308