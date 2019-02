Frankfurt (ots) - Der österreichische Seniorenhandy-Hersteller Emporia baut seine Produktpalette weiter aus und bringt mit dem TOUCHsmart sowie dem SMART.3 zwei neue Smartphones auf den Markt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen mit der "Mach-dein-Smartphone-einfach App" und einem Cover die Möglichkeit, ältere Handys seniorengerecht umzurüsten.



Das Mobiltelefon ist auch für Best Ager ein ständiger Begleiter. 31 Prozent besitzen laut der Emporia-Studie "Smart im Alltag" inzwischen ein internetfähiges Handy. Bei den 65- bis 70-Jährigen ist es sogar jeder Zweite. Von zentraler Bedeutung für Senioren ist es jedoch, dass die Mobiltelefone optimal auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. "Smartphones müssen sich vor allem unkompliziert bedienen lassen und ein kontrastreiches Display besitzen. Hilfreich ist zudem das Trainingsbuch", sagt Eveline Pupeter, CEO von Emporia.



WhatsApp ist fester Bestandteil der privaten Kommunikation



85 Prozent der Smartphone-Nutzer der Generation 65+ kommunizieren mit WhatsApp oder anderen Messenger-Diensten, um mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu bleiben. Auch umgekehrt funktioniert die generationsübergreifende Kommunikation. 59 Prozent der Enkel lassen ihre Großeltern über WhatsApp an ihrem Leben teilhaben, indem sie beispielsweise Fotos schicken. Ein Trend, den Emporia aufgegriffen hat. "Wir machen mobile Kommunikation einfach. Daher haben wir über das klassische Smartphone hinaus neue Produkte entwickelt, in die WhatsApp integriert ist", so Eveline Pupeter.



Diese Neuheiten werden auf dem Mobile World Congress vom 25. bis 28. Februar 2019 in Barcelona präsentiert. Emporia hat sie in enger Zusammenarbeit mit der Zielgruppe entwickelt.



emporiaTOUCHsmart



Der Hersteller Emporia bringt im März mit dem neuen Mobiltelefon TOUCHsmart ein intelligentes Klapphandy auf den Markt, das mit der Kombination aus Touchscreen und klassischer Tastatur für Texteingabe ganz auf die ältere Generation zugeschnitten ist. Das Besondere: WhatsApp ist bereits vorinstalliert und lässt sich über eine Kurzwahltaste unkompliziert aufrufen. Der Notfallknopf sorgt für ein sicheres Gefühl. Mit der Notruffunktion werden bis zu 5 Nummern automatisch hintereinander durch einen Tastendruck angerufen.



emporiaSMART.3



Das neue SMART.3 punktet mit einfacher Handhabung und einer übersichtlichen Menüführung sowie mit einem stylischen Design - ganz abgestimmt auf die Bedürfnisse der Best Ager. Der Nachfolger des SMART.2 hat mit seiner 8 MP-Front- und 13 MP-Hauptkamera seine Hardware noch einmal gründlich aufpoliert. Ein physischer Home-Button erleichtert die Rückkehr in das Hauptmenü. Das Smartphone ist spritzwasserfest. Mit zwei verschiedenen Akkudeckeln kann der Notrufknopf wahlweise abgedeckt oder sichtbar gemacht werden. Im Paket enthalten sind eine praktische Ladestation sowie ein umfassendes Trainingsbuch, in dem anschaulich Schritt für Schritt alle wichtigen Funktionen erklärt werden.



emporiaSMARTCOVER



Emporia hat ein Cover entwickelt, das die Bedienung eines Android Handys wesentlich einfacher macht. Wird das Smartphone in die Hülle eingesetzt, kann der Nutzer die wichtigsten Funktionen über das Cover abrufen. Dies sind: Abheben und Auflegen, Kamera und Taschenlampe. Mit dem Stylus-Stift, der immer griffbereit an der Rückseite befestigt ist, lässt sich der Touch Screen zielgenau bedienen. Klappt man den Standbügel des COVERs aus, lassen sich ganz komfortabel Bilder oder Videos betrachten. Eine Notruftaste, die via Bluetooth ausgelöst wird, ist ebenfalls integriert. Das emporiaSMARTCOVER kann für unterschiedliche Geräte angepasst werden und ist schon jetzt für das Samsung Galaxy A6 erhältlich.



Die emporiaApp - "Mach dein-Smartphone-einfach"-App



Mit der emporiaAPP können eine Vielzahl älterer Android-Smartphones, die nicht mehr in Gebrauch sind, für die Generation 65+ umgerüstet werden. Dank der App ist das Smartphone anschließend übersichtlich und leicht bedienbar. Die von Emporia entwickelte neue Oberfläche legt sich über das alte Display und verwandelt es in ein Touch-Telefon mit einfacher Menüstruktur, großen gut lesbaren Icons und intuitiver Bedienbarkeit. Speziell Smartphone-Einsteiger, denen das Handy mit seinen vielen Funktionen bisher zu kompliziert erschien, können so an der mobilen Kommunikation teilhaben. Erhältlich ist die "Mach-dein-Smartphone-einfach"-App in Kombination mit einem umfangreichen Trainingsbuch im Fachhandel für 24,95 Euro. Im Google Play Store wird sie für nur 11,90 Euro ohne Trainingsbuch angeboten.



Über emporia Telecom



emporia ist mit jährlich mehr als 600.000 verkauften Geräten einer der führenden Anbieter von Mobiltelefonen für die ältere Generation. Das Unternehmen entwickelt seine Produkte und intelligenten Services seit 1991 am Standort Österreich. Im Bereich Innovation und Entwicklung arbeitet emporia mit Partnern wie Universitäten und Designbüros aus Europa zusammen. Mit den Produkten soll mobile Telefonie Menschen jeder Altersgruppe zugänglich gemacht werden, um diesen ein aktives, sicheres und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. 2015 brachte emporia das erste einfache Smartphone für die Zielgruppe der Senioren auf den Markt. Im Geschäftsjahr 2017/2018 erwirtschaftete das Linzer Unternehmen mit 100 Mitarbeitern einen Umsatz von 30 Millionen Euro. www.emporia.de



