Arnold Stender folgt zum 1. April 2019 Wolfgang Breuer als Vorsitzender der Geschäftsführung der MEDIA BROADCAST GmbH nach. Das gab Christoph Vilanek, Vorstandsvorsitzender des Anteilseigners freenet AG, heute bekannt. Wolfgang Breuer verlässt nach knapp acht Jahren das Unternehmen aus privaten Gründen. Arnold Stender war zuvor bei der QSC AG u.a. sowohl als Geschäftsführer als auch im Vorstand verantwortlich tätig.



Wolfgang Breuer wird seinem Nachfolger Arnold Stender und Christoph Vilanek auch nach seinem Ausscheiden noch beratend zur Verfügung stehen.



Christoph Vilanek betont: "Ich bedauere, dass ich Wolfgang Breuer von seinem lange gefassten Entschluss, Anfang 2019 aufzuhören, nicht abbringen konnte. Wolfgang hat bei allen strategischen Weichenstellungen, ob beim Aufbau von DVB-T2, dem Etablieren des freenet TV Endverbrauchergeschäfts, bei der Entwicklung von DAB+ oder beim Verkauf weiter Teile der UKW-Infrastruktur immer Fachkompetenz und Weitsicht bewiesen und souverän neue Wege beschritten."



"Umso mehr freue ich mich, in Arnold Stender einen Nachfolger gefunden zu haben, den ich seit Jahren schätze und von dem ich überzeugt bin, dass er den eingeschlagenen Weg der digitalen Transformation bei MEDIA BROADCAST konsequent weiterentwickelt", sagt Vilanek. "Arnold vereint ein profundes Wissen in den Bereichen Software und Technologie mit jahrelanger Erfahrung im B2B-Vertrieb und einem sehr guten Verständnis für Produkt- und Customer Experience auch im Bereich B2C."



Über Wolfgang Breuer:



Wolfgang Breuer (54) stieß 2011 als CTO zu MEDIA BROADCAST. Seit 2013 wirkte er als CEO (Vorsitzender der Geschäftsführung). Als Geschäftsführer war er maßgeblich an der Übernahme der MEDIA BROADCAST vom französischen Rundfunkkonzern TDF durch die freenet AG unter Christoph Vilanek beteiligt. Bevor Breuer zu MEDIA BROADCAST stieß, hatte er für die Deutsche Telekom führende Managementfunktionen in verschiedenen europäischen Märkten inne.



Über Arnold Stender:



Der studierte Diplomphysiker Arnold Stender (54) war von 2007 bis 2018 in verschiedenen leitenden Funktionen bei der QSC AG tätig, u.a. als Geschäftsführer der Tochtergesellschaft tengo GmbH und als Vorstand für Vertrieb und Produkte bei der QSC AG. Im Laufe seiner Karriere sammelte er zuvor vielfältige Vertriebs- und Führungserfahrung im B2B- und B2C- Bereich unter anderen bei Bertelsmann, der Broadnet AG und der freenet AG. Der passionierte Hobbykoch Arnold Stender ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.



ÜBER MEDIA BROADCAST



MEDIA BROADCAST ist Teil der freenet Group und Deutschlands größter Serviceprovider der Rundfunk- und Medienbranche. Das Unternehmen projektiert, errichtet und betreibt multimediale Übertragungsplattformen für TV und Hörfunk, basierend auf modernen Sender-, Leitungs- und Satellitennetzwerken. Das Unternehmen ist Marktführer bei DAB+ und DVB-T2 HD in Deutschland. Zudem betreibt und vermarktet MEDIA BROADCAST die Plattform freenet TV über DVB-T2 HD und über Satellit und stellt Programmveranstaltern UKW-Services bereit. Darüber hinaus realisiert das Unternehmen Produktionen und Übertragungen von Live-Events für TV-Sender und Unternehmen und vernetzt Rundfunkanbieter in Deutschland mit seinem hochverfügbaren Glasfaser-Netzwerk.



MEDIA BROADCAST betreut über 400 nationale und internationale Kunden: Öffentlich-rechtliche und private Rundfunkveranstalter, TV- und Radio-Produktionsfirmen, Kabelnetzbetreiber, Medienanstalten, private Unternehmen und öffentliche Institutionen. Das mehrfach ISO-zertifizierte Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Köln und mehrere Standorte in Deutschland. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website (www.media-broadcast.com) oder folgen Sie uns auf Twitter (www.twitter.com/mediabroadcast).



