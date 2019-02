Bonn (www.anleihencheck.de) - Der zuletzt impulslose Handel am deutschen Rentenmarkt setzte sich auch am Mittwoch fort, so die Analysten von Postbank Research.Weder Konjunkturdaten, noch die übergeordneten Unsicherheitsfaktoren wie Brexit oder Handelskonflikte würden aktuell für größere Kursbewegungen sorgen. Folglich hätten 10- und 5-jährige Bundesanleihen gestern Abend mit 0,10% beziehungsweise -0,39% nahezu unverändert auf ihren jeweiligen Vortagsniveaus rentiert. Im 2-jährigen Laufzeitenbereich sei die Rendite um einen Basispunkt auf -0,56% gestiegen. ...

