Der Dax knüpft zunächst einmal an die Gewinne vom Mittwoch an und markiert ein neues Jahreshoch. Der Ausbruch über die Hürde um die 11 300 Punkte hatte dem Börsenbarometer jüngst frische Kraft verliehen. Rückenwind liefert einmal mehr die Hoffnung, dass sich die USA und China zeitnah im Handelsstreit einigen. Die Vorgaben aus den USA und Asien sind überwiegend freundlich. Die Top Themen im Marktbericht von Börse Stuttgart TV: Telekom profitiert von US Tochter - Henkel bremst bei Dividende - Telefonica baut Schulden ab. Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß