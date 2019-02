Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Telefonica nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 6,70 Euro belassen. Das vierte Quartal der spanischen Telefongesellschaft habe die Erwartungen übertroffen, wozu vor allem das Geschäft in Großbritannien beigetragen habe, schrieb Analyst Julio Arciniegas in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Auch der Ausblick der Spanier sei besser als erwartet ausgefallen./mf/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2019 / 03:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2019 / 03:25 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2019-02-21/11:42

ISIN: ES0178430E18