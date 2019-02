Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Angesichts der globalen politischen Risiken und der unsicheren konjunkturellen Entwicklung hat Infineon-Konzernchef Reinhard Ploss den geplanten teuren Neubau eines neuen Chip-Werkes im österreichischen Villach verteidigt. Auf der Hauptversammlung widersprach er Befürchtungen, dass dort Überkapazitäten entstehen könnten: "Wir installieren nur, was wir brauchen", sagte er den Aktionären. Das Tempo des Hochlaufens lasse sich entsprechend steuern.

Klar sei aber, "wir brauchen diese Fabrik". In Villach werde Infineon mit der 300-Millimeter-Technologie deutlich günstiger fertigen als bisher. Überdies sichere Infineon seine Lieferfähigkeit für die Zukunft ab. Infineon erschließe sich bis zu 1,8 Milliarden Euro jährliches Umsatzpotenzial durch die neue Fertigung.

Finanzvorstand Dominik Asam sagte, Infineon sei auf "vorausschauende Investitionen" angewiesen, um langfristig strukturell wachsen zu können. Auch wenn einige Anleger derzeit Branchen bevorzugten, die als stabiler wahrgenommen würden, wäre "Infineon schlecht beraten, wenn wir unsere Strategie deswegen infrage stellen würden".

1,6 Milliarden Euro wird Infineon Technologies in den nächsten Jahren an seinem Standort in Kärnten investieren. Angesichts der nicht mehr so guten kurzfristigen Aussichten hat der Konzern kürzlich angekündigt, seine Investitionen in die Werke in diesem Jahr um 100 bis 200 Millionen Euro zu kürzen. Infineon kürze sie "nur so weit, wie es unser Wachstumspotenzial nicht einschränkt", sagte Asam.

Kritisch äußerte sich Fondsmanager Markus Golinski von Union Investment, nach eigenem Bekunden einer der größten Aktionäre des Unternehmens aus Neubiberg. Er fürchte, dass Ploss mit dem Bau ein zu großes Risiko eingehe und "massiv Produktionskapazitäten" aufbaue, die "dem Unternehmen im konjunkturellen Abschwung auf die Füße fallen" könnten, sagte er laut Redetext.

Es sei zwar richtig, dass Infineon strategisch richtig liege und von Zukunftstrends wie Elektromobilität, Energieeffizienz und Digitalisierung profitieren werde. Doch "wann", so Golinski, "werden die operative Marge und der Free Cash Flow ein branchenübliches Niveau erreichen?".

Überdies beklagte Golinski die "eher enttäuschende" Wertentwicklung der Aktie. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Chiphersteller sei es für Infineon "deutlich schlechter" gelaufen.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 21, 2019 05:25 ET (10:25 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.