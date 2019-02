-------------------------------------------------------------- BLUE MAN GROUP in Berlin http://ots.de/5tAilt --------------------------------------------------------------



Ein großer Geburtstag steht im Mai am Potsdamer Platz in Berlin an: Vor 15 Jahren feierte die "Blue Man Group" hier ihre Europapremiere, am 9. Mai 2004. Es war die allererste Premiere einer Blue Man-Show außerhalb der USA, ein Wagnis für ihre amerikanischen Gründer, aber auch für Stage Entertainment, die "Blue Man Group" nach Deutschland brachte. Entgegen aller Erwartungen entwickelte sich das Mysterium "Blue Man Group" zur erfolgreichsten Berlins Ensuite-Show aller Zeiten!



"Damals hielten uns alle für verrückt. Eine Show mit nur drei blauen Männern auf der Bühne", erinnert sich Uschi Neuss, Geschäftsführerin Stage Entertainment Deutschland. "So ganz risikolos war es sicher nicht. Bis zur Premiere war unser Kartenvorverkauf damals sehr überschaubar. Als dann ein deutscher Kinoverleiher auch noch relativ kurzfristig entschied, an unserem Premierentag zeitgleich eine große Filmpremiere nur wenige hundert Meter entfernt zu feiern, war es schwer die Nerven zu behalten. Bei denen standen sogar Brad Pitt und Thomas Gottschalk auf der Gästeliste. Unser Premierenabend schien zur Katastrophe zu werden..." Aber es sollte anders kommen. Brad Pitt reiste am nächsten Tag wieder ab. Die blauen Männer blieben 15 Jahre...



In den folgenden Monaten entwickelte sich die "Blue Man Group" in Berlin zu einem Verkaufshit. Die Show war so überraschend anders und ungewohnt, dass gerade die Berliner entschieden, dass so etwas perfekt zu ihrer Stadt passen würde. Und so wurden die blauen Männer zu Berlinern. "Dass es uns gelingen würde, "Blue Man Group" so erfolgreich in das kulturelle Leben Berlins zu integrieren und sie schon mehr als 6.000 Mal vor Besuchern aus der ganzen Welt aufgeführt wurde, hätten wir uns nicht träumen lassen", so Uschi Neuss. Und so folgte auf die große Premiere 2004 schon bald der Umzug in das eigene, extra für die Show umgebautes Bluemax Theater am Potsdamer Platz, mit einer zweiten Premiere 2007. Zum 15. Geburtstag macht die Showsensation sich selbst und ihren Fans nun ein eigenes Geschenk: ein großes Show-Update - für die erfolgreichste Ensuite-Show, die es jemals in Berlin gab!



"Blue Man Group Berlin" Lustig, laut, verrückt - und immer blau!



Die blaue Farbe der Blue Men ist das Markenzeichen der BLUE MAN GROUP. Um die drei Darsteller für jede Vorstellung perfekt schminken zu können, wurden in den letzten 15 Jahren 18.540 Kilogramm blaues Make-Up und 20.000 Kopfteile verbraucht, mit denen Haare und Ohren geschützt werden. Für die 22 Trommeln müssen 180 Drumsticks ausgetauscht werden - über 32.000 Stück waren es in den vergangenen 15 Jahren. Ein Aufwand, der sich lohnt: Fünf Millionen Zuschauer haben sich bisher von der Performance-Kunst in ganz Deutschland mitreißen lassen, 35 Millionen sind es weltweit. Die Ende der 80er Jahre von drei jungen Männern in New York kreierte Off-Off-Broadway-Show spielt täglich auch in ihrer Geburtsstadt, dazu u.a. in Las Vegas und Chicago. Ihre Musik wurde sogar schon für einen Grammy nominiert.



"Blue Man Group Berlin" Show-Update zum Jubiläum!



"Seit ihrer Entstehung hat sich die Show immer wieder verändert und aktualisiert - zwangsläufig, denn die "Blue Man Group" hält der Welt den Spiegel vor und die Welt verändert sich auch", erklärt Uschi Neuss. Zum 15-jährigen Jubiläum bekommt das Publikum in Berlin neue Songs zu hören, neue Szenen zu sehen und erlebt spannende Rückblicke auf die Anfangszeit. Die Interaktion zwischen den BLUE-Männern und den Zuschauern wird noch intensiver und steigert das, womit die "Blue Man Group" seit jeher begeistert: 120 energiegeladene Minuten, die richtig gute Laune machen. Die "Blue Man Group" ist ein Berliner Original, das es so weltweit nur in der Hauptstadt zu sehen gibt.



"Blue Man Group Berlin" - Stage Bluemax Theater am Potsdamer Platz



