Hamburg (ots) - Latin-Pop-Star Luis Fonsi, 40, stellt Deutschlands Schlagerkönigin Helene Fischer ein Top-Zeugnis aus. "Helene ist eine dieser Künstlerinnen, bei denen man denkt: Sie singt toll, sie performt und tanzt gut, sie ist wunderschön - und dann ist sie auch noch so nett", so der Puerto-Ricaner im Interview mit GALA. Sein augenzwinkerndes Fazit lautet: "Sie hat keine Fehler. Das regt mich auf." Luis Fonsi, der 2017 mit "Despacito" einen Welthit landete, trat unter anderem in der "Helene Fischer Show" auf. Gerade veröffentlichte er sein neuntes Studioalbum "Vida".



Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.



OTS: Gruner+Jahr, Gala newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6106 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6106.rss2



Pressekontakt: Stellv. Leitung Markenkommunikation Maike Pelikan Gruner + Jahr GmbH Tel: +49 (0) 40 / 37 03 - 21 57 E-Mail: pelikan.maike@guj.de