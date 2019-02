Nach einer festen Eröffnung und leichten Gewinnmitnahmen kann sich der DAX im Bereich 11.440/50 Punkten am Mittag behaupten. Eine kleine W-Formation in der sehr kurzfristigen Zeitebene als "Fortsetzungsformation" verspricht einen stabilen DAX. Der Goldpreis hingegen mit leichten Gewinnmitnahmen - hier wäre nun auf eine Bodenbildung in der kurzfristigen Zeitebene zu achten. Das Update zur heutigen ...

