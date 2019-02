Unterföhring (ots) - Neuer Voting-Prozess, neue Kategorien, neue Juroren. Am Donnerstag, 18. April, überträgt ProSieben zum zweiten Mal die ABOUT YOU Awards. Für die größte Influencer Award Show Deutschlands arbeiten mit ProSieben und ABOUT YOU zwei Marken zusammen, die eine große Relevanz bei den Digital Natives haben und daher bestens zueinander passen. Ausgezeichnet werden die einflussreichsten, authentischsten und wichtigsten Social Media Stars im deutschsprachigen Raum. Rund 1.500 Influencer, Brancheninsider, Promis sowie Presse und erstmals auch Fans werden bei der großen Preisverleihung in München dabei sein.



Neben den neuen Kategorien und den neuen Juroren ist auch der Voting-Prozess in diesem Jahr erweitert worden:



Die hochkarätige Fach-Jury besteht aus prominenten Experten für die sieben neuen Kategorien Style, Comedy, Music, Newcomer, Health, Empowerment und Idol of the Year. Nach dem öffentlichen Nominierungsprozess bestimmen Lena Gercke, Paul Ripke, Enissa Amani, Cro, Kevin Trapp, Bonnie Strange, Doutzen Kroes, Stefanie Giesinger und Riccardo Simonetti zusammen mit ABOUT YOU die Top 10 Nominees. Für diese Top 10 konnten Fans und Follower erneut ihre Stimme beim Online-Voting abgeben. Aus der von der Social Media Community gewählten Top 3 werden die finalen Gewinner einer jeden Kategorie geheim von der Fach-Jury gewählt und erst beim der Verleihung bekannt gegeben. Für den etablierten Sonderpreis Idol of the Year und den neuen Ehrenpreis in der Kategorie Empowerment, standen die Nominees nicht beim Online Voting zur Wahl, sondern werden ausschließlich von der Fach-Jury gekürt.



ABOUT YOU Awards, am Donnerstag, 18. April auf ProSieben



