Deutsche Telekom - Geschäftszahlen verpassen Aktie einen Dämpfer!

Die Aktie der Deutsche Telekom startete heute schwächer in den Handel. Auslöser waren die am Morgen vorgelegten Geschäftszahlen und der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr. Demnach lag der Umsatz für 2018 bei 75,7 Mrd. Euro. Ein Plus gegenüber dem Vorjahr von 0,9 Prozent. Das Ergebnis vor Abschreibungen, Steuern und Zinsen legte um fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. "Wir haben unsere Versprechen gehalten und sind auch 2018 weiter gewachsen", sagte Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom bei der Vorlage der Zahlen. "Unser Wachstumsprofil mit einer starken Präsenz auf beiden Seiten des Atlantiks zusammen mit unserer enormen Investitionskraft ist in der Branche einzigartig." Grund genug, die Dividende auf 0,70 Euro zu erhöhen. Im laufenden Jahr soll das Wachstumstempo beibehalten werden. Anleger animiert dies heute dennoch nicht zum Kauf. Die Skepsis rührt vor allem aus zwei Bereichen.



T-Systems und T-Mobil US. Bei T-Systems baut der Sparten-Chef Adel Al-Saleh kräftig um und drückt auf die Kostenbremse. "Wir sind stark ins Jahr 2019 gestartet", sagte Al-Saleh dem Handelsblatt und konnte vor einigen Tagen einen Großauftrag an Land ziehen. Der Druck auf der Sparte ist jedoch groß. 2020 soll T-Systems wieder einen Gewinn erwirtschaften. Die US-Tochter war in den zurückliegenden Quartalen der größte Ergebnisbringer des Konzerns. Um dem Wachstum weiteren Schub zu geben, ist die Fusion mit dem Konkurrenten Sprint geplant. Die Entscheidung seht jedoch noch aus.

Mit einem KGV von 13,2 und einer Dividendenrendite von 5,2 Prozent ist die Aktie moderat bewertet. Nach Angaben von Thomson Reuters ist ein Großteil der Analysten mittelfristig positiv für die Aktie gestimmt. Frei von Risiken ist die Aktie jedoch nicht. Scheitert die Fusion mit Sprint, könnten die Wachstumspläne einen empfindlichen Dämpfer bekommen. Zudem stehen in Kürze Auktionen für neue Mobilfunklizenzen an. Sowohl die Ersteigerung von Lizenzen als auch der Netzausbau könnte zudem teuer werden.

Widerstände: 14,90/15,60 EUR

Unterstützungen: 14,00/14,35 EUR

Die Aktie der Deutschen Telekom bildete von Anfang Dezember 2018 bis Mitte Februar einen Abwärtstrend. Anfang dieser Woche gelang der Ausbruch aus dem Trend. Heute setzte die Aktie kurzzeitig auf der Unterstützung von EUR 14,35 auf. Solange dieses Level hält besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Erholung bis EUR 14,90 und im weiteren Verlauf bis zum Dezemberhoch von EUR 15,60. Im Bereich zwischen EUR 14 und EUR 14,35 findet die Aktie eine breite Unterstützung. Die Bären werden frühestens unterhalb dieser Range die Oberhand gewinnen.

Deutsche Telekom in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 06.02.2018 - 22.02.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Deutsche Telekom in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 23.02.2014 - 22.02.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Bonus Cap-Zertifikate auf die Aktie von Deutsche Telekom für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Euro Cap in Euro

finaler Bewertungstag Deutsche Telekom HW93PU 42,57 12,00 50,00 21.06.2019 Deutsche Telekom HX6GW1 35,12 11,50 38,00 21.06.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.02.2019; 11:31 Uhr

Tradingmöglichkeiten

Inline-Optionsscheine auf die Aktie von Deutsche Telekom für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts entwickelt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro untere Barriere in Euro

obere Barriere in Euro

finaler Bewertungstag Deutsche Telekom HX77GD 4,14 12,00 15,00 19.06.2019 Deutsche Telekom HX3XSQ 5,80 13,00 19,00 19.06.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.02.2019; 11:33 Uhr

