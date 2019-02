Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Franken belassen. Das Geschäftsjahr 2018 könne abgehakt werden, schrieb Analyst Frank Kopfinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Positiv seien die höhere Dividende und die Neuigkeiten zum ausgeweiteten Aktienrückkauf. Größere Übernahmen seien damit eher unwahrscheinlich./mf/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2019 / 09:39 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0062 2019-02-21/13:28

ISIN: CH0126881561