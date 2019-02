München (ots) - AlgoSec, der führende Anbieter von geschäftsorientierten Lösungen für das Network Security Management, verkündet den Support für die CyberArk Privileged Access Security Solution. Dies ermöglicht gemeinsamen Kunden, die Sicherheitsmanagement-Prozesse ihrer Organisationen durch eine zentralisierte Kontrolle der Gerätezugangsdaten und privilegierten Nutzerkonten weiter zu verbessern.



Die Integration ist ein wesentliches Merkmal der heute veröffentlichten Version 2018.2. Sie ermöglicht AlgoSec problemlos den Zugriff auf Sicherheitsgeräte, die von der CyberArk-Lösung geschützt werden, ohne dass Zugangsdaten der Geräte kopiert oder extern gespeichert werden müssen. Dies automatisiert die Prozesse des Änderungsmanagements von Sicherheitsrichtlinien und minimiert die Angriffsfläche der Organisation im Netzwerk. Darüber hinaus reduziert sie Verwaltungs-Overheads und schützt die Accounts.



"Durch den Support von CyberArk können gemeinsame Kunden jetzt einen geschäftsorientierten Ansatz beim Management von Sicherheitsrichtlinien verfolgen, der Agilität und Kontinuität gewährleistet und einen starken Sicherheits- und Compliance-Status all ihrer strategischen Assets und privilegierten Accounts gleichzeitig wahrt", erklärt Omer Ganot, Produktmanager bei AlgoSec. "Das Spektrum an neuen Funktionen und Verbesserungen der Version 2018.2 erweitert die geschäftsorientierten Sicherheitsmanagementfähigkeiten von AlgoSec."



Weitere Funktionen sind:



Das erweiterte Änderungsmanagement für Cisco-Firepower-Geräte, die vom Firepower Management Center kontrolliert werden, bietet vollständige Automatisierung und End-to-End-Provisioning.



- Ein erweiterter Änderungsmanagement-Support für VMware NSX Distributed Firewalls ermöglicht das automatische Hinzufügen, Ändern, Deaktivieren oder Entfernen von Regeln aus Richtlinien.



- Nahtlose Integration mit Cisco Tetration ermöglicht die Automatisierung von Mikrosegmentierungsprojekten und reduziert durch die Kombination von Endpunkt- und Netzwerksicherheit die Angriffsfläche.



- Erweiterter Support für das BIG-IP Advanced Firewall Manager-Modul von F5.



- Verbesserte Integration mit den Sicherheitsrichtlinien von FortiManager, wodurch ein vollständig automatisiertes Management der von FortiManager verwalteten, Fortinet-Firewall ermöglicht wird.



- Verbesserte Workflow-Automatisierung für Juniper SRX Firewalls.



Die Version 2018.2 der AlgoSec Security Management Solution steht ab sofort zur Verfügung.



