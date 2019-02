Die Apple-Aktie musste zum Ende des letzten Jahres eine starke Korrektur über sich ergehen lassen und büßte dabei mehr als ein Drittel an Wert ein. Im Tief fiel die Aktie auf 126,68 Euro. Kurz nach der Jahreswende kehrten die Bullen aber wieder an den Markt zurück und initiierten eine neue Aufwärtsbewegung. Diese hat den Titel bis Anfang Februar um mehr als 20 Prozent auf 153,92 Euro ansteigen lassen. Es folgte eine kleinere Korrektur und in den beiden vergangenen Wochen eine Seitwärtsbewegung ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...