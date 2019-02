Köln (ots) - Er verkleidete sich als Schaf im Wolfsgehege, saß im Unterhemd im 5-Sterne-Restaurant. Und klaute Ex-NRW-Innenminister Jäger das Handy. Daniel Danger geht seit 2013 als Reporter für 1LIVE da hin, wo es wehtut. Ab März bekommt Danger-Erfinder Daniel Schlipf (33) seine eigene Sendung: "Danger Zone".



Was die Hörer erwartet? 100 Prozent Daniel Danger! Keine Standards, keine Vorgaben. Es wird also zwei Stunden geplantes Chaos bei 1LIVE geben, wenn dienstags um 18 Uhr die "Danger Zone" beginnt. Mit dabei: Promis im Studio, Hörer am Telefon und jede Menge Danger-Aktionen - wie die Neuauflage eines 0:43 verlorenen Kreisligaspiels. Aber der Reporter kann auch anders: In einer der ersten Sendungen wird Daniel Danger ein 15-jähriges Mobbing-Opfer zu Gast haben.



Über Daniel Danger



Hinter der Figur Daniel Danger steht der Radiojournalist Daniel Schlipf, der neben 1LIVE auch für WDR5 und das WDR Fernsehen im Einsatz ist. Die 1LIVE-Kunstfigur entstand im Frühjahr 2013. Seitdem macht Daniel Danger regelmäßig Selbsttests in Nordrhein-Westfalen, die zum Teil bundesweit Aufmerksamkeit finden.



Highlights aus den vergangenen Jahren



- Daniel Danger beklaut NRW-Innenminister Ralf Jäger bei einer Pressekonferenz zur Aktionswoche "Augen auf und Tasche zu" gegen Taschendiebstahl (trotz Personenschützer)



- Daniel Danger entwickelt innerhalb einer Woche einen Malle- Hit, der es auf Platz 2 der Download-Charts schafft



- Daniel Danger startet die Kampagne dangerfürdeutschland - er will als dritter Torwart zur WM



- Daniel Danger spielt vor 70.000 Zuschauern im Tor bei Roman Weidenfellers Abschiedsspiel



- Daniel Danger fährt mit einem Klapprad 203,5 km in zwei Tagen



- Daniel Danger geht als Schaf verkleidet ins Wolfsgehege des Duisburger Zoos



- Daniel Danger ist als einziger und härtester Reitsport-Ultra beim CHIO in Aachen



Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de



OTS: WDR Westdeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7899 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7899.rss2



Pressekontakt: Svenja Siegert WDR Presse und Information Tel.: 0221 220 7123 Email: svenja.siegert@wdr.de