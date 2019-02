Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Industrie auf Talfahrt - Dienstleister im Aufschwung

Das Wachstum in der deutschen Wirtschaft hat im Februar insgesamt zugelegt. Allerdings kaschierte der Aufschwung im Servicesektor die beschleunigte Talfahrt in der Industrie. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg nach den Daten der ersten Veröffentlichung von 52,1 auf 52,7 Punkte.

Wachstum in der Eurozone bleibt im Februar gedämpft

Das Wirtschaftswachstum in der Eurozone ist trotz einer leichten Beschleunigung im Februar gedämpft geblieben. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 51,4 Zähler von 51,0 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Volkswirte hatten einen Anstieg auf 51,3 Punkte vorhergesagt.

Online-Handel und Mieten werden wichtiger für Verbraucherpreisindex

Der Online-Handel und die Mieten spielen künftig bei der Berechnung des deutschen Verbraucherpreisindex eine größere Rolle als bisher. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) wird dabei auch das dynamische Preissetzungsverhalten der Händler berücksichtigt. Eine etwas geringere Rolle spielt wegen des deutlichen Preisrückgangs der vergangenen Jahre Heizöl.

Deutsche Pauschalreisepreise im HVPI noch volatiler

Methodische Veränderungen bei der Erhebung von Pauschalreisepreisen in Deutschland führen nach Aussage des Statistischen Bundesamts (Destatis) zu noch stärkeren Schwankungen dieser Komponente im Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI). "Die Schwankungen sind stärker geworden, wir haben jetzt höhere Ausschläge als zuvor", sagte Michael Kuhn, Leiter der Gruppe Preise, in Frankfurt.

EZB analysierte im Januar schon TLTRO-Optionen - Protokoll

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat in seinen Beratungen am 24. Januar 2019 eine Änderung der geldpolitischen Kommunikation oder von geldpolitischen Operationen als verfrüht betrachtet, zugleich aber seine prinzipielle Handlungsbereitschaft betonen wollen. Wie aus dem jetzt veröffentlichten Protokoll hervorgeht, liefen die technischen Analysen zur Vorbereitung möglicher langfristiger Refinanzierungsgeschäfte im Dezember bereits, wobei sich die Ratsmitglieder vor allem Sorgen über den Liquiditätseffekt des Auslaufens der aktuellen Langfristtender (TLTRO2) Gedanken machten.

Jahresüberschuss der EZB wächst 2018 auf 1,6 Millarden Euro

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat im Jahr 2018 den Jahresüberschuss um 0,3 auf 1,6 Milliarden Euro gesteigert. Der Überschuss wird in voller Höhe an die nationalen Zentralbanken verteilt, wie die EZB in ihrem Jahresabschluss mitteilte. Die Nettozinserträge aus Wertpapieren, die zu geldpolitischen Zwecken gehalten werden, stieg um 0,1 auf 1,2 Milliarden Euro. Die Bilanzsumme wuchs um 33 auf 447 Milliarden Euro.

Altmaier: Nord Stream 2 wird Gasversorgung in Europa stabilisieren

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat den Bau der umstrittenen Gasröhre Nord Stream 2 mit der höheren Versorgungssicherheit verteidigt. Die Pipeline "wird dazu beitragen, die Gasversorgung in Europa auf einem hohen Niveau zu stabilisieren", sagte der CDU-Politiker auf einer Russlandkonferenz des Deutschen Industrie-und Handelskammertages (DIHK) in Berlin.

VG Köln: Versteigerung der 5G-Frequenzen ist rechtmäßig

Die Bundesnetzagentur hat einen Teilsieg in dem umstrittenen Verfahren zur Frequenzvergabe beim kommenden Mobilfunkstandard 5G erzielt. Das Verwaltungsgericht (VG) Köln entschied, dass die Entscheidung der Bundesnetzagentur, Frequenzen im Wege eines Versteigerungsverfahren zu vergeben, rechtmäßig sei. Geklagt hatte im Juni 2018 die deutsche Telefonica.

FDP will "liberales Bürgergeld", bei dem sich Mehrarbeit lohnt

Die FDP fordert eine Modernisierung der Grundsicherung, bei der sich Mehrarbeit für Hartz-IV-Empfänger finanziell lohnen und das Schonvermögen deutlich erhöht werden soll. Zudem sollen Sozialleistungen zusammengelegt werden. Mit dem Konzept beteiligt sich die FDP an den gegenwärtigen Diskussionen zur Zukunft von Hartz IV. Die SPD hatte jüngst gefordert, Hartz IV durch ein "Bürgergeld" zu ersetzen.

Regelungen zu Wahlrechtsausschluss für Behinderte verfassungswidrig

Die Regelungen zum Wahlrechtsausschluss für Behinderte sind verfassungswidrig. Das Bundesverfassungsgericht stellte in einem Beschluss fest, dass die Vorgaben im Bundeswahlgesetz gegen den Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl und das Verbot der Benachteiligung wegen einer Behinderung verstießen. Vom Wahlrecht ausgeschlossen sind Menschen, für die ein Betreuer "in allen Angelegenheiten" bestellt ist, sowie wegen Schuldunfähigkeit in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebrachte Straftäter.

USA und China arbeiten an Entwurf für Handelsabkommen - Agentur

Die Unterhändler der USA und China haben einem Medienbericht zufolge begonnen, ein Abkommen zu entwerfen, um den Handelsstreit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt zu beenden. Es sollen Vereinbarungen zu sechs Schlüsselbereichen ausgearbeitet werden, berichtete Reuters unter Berufung auf Quellen, die mit den laufenden Verhandlungen vertraut sind.

US-Repräsentantenhaus plant Resolution gegen Trumps Notstandserklärung

Das von den US-Demokraten dominierte Repräsentantenhaus plant eine Resolution gegen die Notstandserklärung von Präsident Donald Trump. Parlamentschefin Nancy Pelosi forderte die Abgeordneten auf, einen in der vergangenen Woche vorgelegten Resolutionsentwurf des Abgeordneten Joaquin Castro zu unterstützen.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Feb 51,4 (1. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Feb PROGNOSE: 51,1

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Jan war 51,2

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Feb 49,8 (1. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Feb PROGNOSE: 48,5

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Jan war 47,8

Frankreich/Einkaufsmanager-Sammelindex Feb 49,9 (1. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanager-Sammelindex Jan war 48,2

GB/Finanzsaldo öffentl. Hand (PSNB) Jan -14,9 Mrd GBP (Vj: -9,3 Mrd GBP)

GB/Finanzsaldo öffentl. Hand (PSNB) Jan PROGNOSE: -10,7 Mrd GBP

GB/Nettomittelbedarf öffentl. Hand (PSNCR) Jan -26,1 Mrd GBP (Vj: -23,9 Mrd GBP)

