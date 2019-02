Wien (www.fondscheck.de) - Viele Investoren verloren im Vorjahr das Vertrauen in die billionenschwere Hedgefonds-Branche und zogen weltweit Kapital in Höhe von 34 Milliarden US-Dollar ab, so die Experten von "FONDS professionell".Den Stars der Branche treibe dieser Einbruch allerdings kaum Sorgenfalten ins Gesicht, wie der erstmals erstellte Bloomberg-Billionaires-Index für Hedgefonds-Vermögen zeige. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...