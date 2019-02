Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Hochtief hat das betriebliche Ergebnis im abgelaufenen Geschäftsjahr um gut 15 Prozent gesteigert und damit das obere Ende seiner eigenen Zielprognose erreicht. Der operative Nettogewinn, der den reinen Geschäftsbetrieb abbildet, stieg um fast 70 Millionen auf 521 Millionen Euro, wie das Unternehmen aus Essen mitteilte. Das ist mehr als Beobachter erwartet hatten. Ein Analystenkonsens von Hochtief war von 505 Millionen Euro ausgegangen. Die operative Vorsteuermarge verbesserte sich um 30 Basispunkte auf 4,1 Prozent.

Den nominalen Nettogewinn steigerte der Baukonzern sogar um 29 Prozent auf 541 Millionen Euro. Hier schlug sich der starke Überschuss des spanischen Autobahnbetreibers Abertis nieder, an dem Hochtief seit Oktober mit 20 Prozent beteiligt ist. Umgesetzt wurden 23,9 Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von 6 Prozent. Belastet wurde das Wachstum von negativen Wechselkurseffekten. Sie kosteten in Euro 5 Prozentpunkte Zuwachs. Hochtief macht große Teile seines Geschäfts im Ausland.

Während der Auftragseingang um 7,7 Prozent auf 28,1 Milliarden Euro sank, lag der Auftragsbestand mit 47,3 Milliarden um 5,9 Prozent über dem Vorjahresniveau. Für 2019 rechnet Hochtief auf dieser Basis mit einem operativen Nettogewinn in der Größenordnung von 640 bis 680 Millionen Euro - also einem Plus von wenigstens 120 Millionen Euro.

Die Aktionäre sollen von der Abertis-Übernahme ebenfalls profitieren. Ihnen will Hochtief 4,98 Euro zahlen, fast die Hälfte mehr als vor Jahresfrist. Mit 60 Prozent des nominalen Gewinns schüttet der Konzern anteilig deutlich mehr aus als im Vorjahr, bleibt jedoch noch unter dem eigenen Zielwert von 65 Prozent.

Trotz der hohen Investition bei Abertis (1,4 Milliarden Euro), beendete Hochtief das Jahr 2018 mit einem Nettobestand an Barmitteln von 1,6 Milliarden Euro - fast 300 Millionen mehr als vor Jahresfrist. Im Zuge der Beteiligung hatte Hochtief allerdings auch eine Kapitalerhöhung von 900 Millionen Euro vorgenommen.

