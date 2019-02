Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta023/21.02.2019/14:00) - Mag. Elisabeth Palatin-Reiss (44) übernimmt ab 26.02.2019 die Funktion als Mitglied des Vorstands der s Wohnbaubank AG von Dr. Astrid Kratschmann. Sie wird gemeinsam mit Mag. Franz-Nikolaus Hörmann zukünftig die Geschicke des Institutes leiten. Mag. Elisabeth Palatin-Reiss wird sich schwerpunktmäßig um die Ausgestaltung der Emissionen kümmern.



Mag. Elisabeth Palatin-Reiss ist seit 2001 in der Erste Group tätig, vor allem in den Bereichen "Asset/Liability-Management" und "Debt Capital Markets". Seit 2012 leitet sie das Bilanzstrukturmanagement/ALM der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG. Diese Funktion wird sie auch in Zukunft weiter ausüben. Mag. Elisabeth Palatin-Reiss studierte Handelswissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien.



