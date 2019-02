Mainz (ots) -



In dem auf Tatsachen beruhenden Gangsterdrama "Black Mass - Das Syndikat" spielt Hollywoodstar Johnny Depp eine der gefürchtetsten Figuren der Bostoner Unterwelt. Das Montagskino im ZDF präsentiert die Free-TV-Premiere am 25. Februar 2019, 22.15 Uhr. Unter der Regie von Scott Cooper spielen außerdem Joel Edgerton, Benedict Cumberbatch, Dakota Johnson, Kevin Bacon und andere.



South Boston in den 70er Jahren. Der irisch-stämmige James "Whitey" Bulger (Johnny Depp) und seine Gang sind im Vergleich mit der italienischen Mafia "kleine Fische". FBI-Agent John Connolly (Joel Edgerton) stammt ebenfalls aus "Southie" und kennt Bulger seit Kindertagen. Bulgers Bruder Billy (Benedict Cumberbatch) sitzt im US-Senat. Connolly kann seinen Chef Charles McGuire (Kevin Bacon) dazu überreden, Bulger als Informanten gegen die Mafia zu benutzen. Tatsächlich gelingt dem FBI mit Bulgers Hilfe ein großer Schlag gegen den amerikanischen Ableger der Cosa Nostra.



Für Bulger, zu dessen Geschäft Mord, Erpressung und Drogenhandel gehören, brechen rosige Zeiten an. Ungestört von der lokalen Polizei und vom FBI kann "Whitey" sein kriminelles Imperium ausbauen. Er wird zum größten Unterwelt-Boss in Boston. Doch als mit Fred Wyshak (Corey Stoll) ein neuer, unbestechlicher Staatsanwalt seinen Dienst für Massachusetts antritt, wendet sich das Blatt.



