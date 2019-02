Der deutsche Leitindex kommt am Donnerstag nicht so recht vom Fleck. Immerhin hält sich der Dax in der Gewinnzone. Ein MDax-Wert hingegen bricht ein.

Seit Monaten bestimmt der Handelsstreit zwischen den USA und China das Geschehen an den Märkten. Anleger agieren verunsichert angesichts der oft unklaren Situation - die Angst geht um, es könnte sich ein realer Handelskrieg entwickeln.

Positive Signale im Handelsstreit hatten die Kurse zuletzt immer mal wieder beflügelt. Nicht so am Donnerstag: Das Handelsvolumen ist vergleichsweise sehr gering. Immerhin hält sich der Dax den Tag über leicht in der Gewinnzone. Am Nachmittag notiert der Leitindex 0,3 Prozent fester bei 11.432 Punkten.

Auf die Stimmung drücken neben schwachen Firmenbilanzen ein anderer Streitpunkt: eine mögliche Eskalation im Zollstreit zwischen der EU und den USA. Trump erklärte bei einem Treffen mit Österreichs Kanzler Sebastian Kurz, seine Regierung prüfe Strafmaßnahmen, sollte kein Handelsabkommen mit der EU erzielt werden.

Die Aktien Autobauer, die wegen der Zollandrohung in den vergangenen Tagen unter teils deutlichen Kursverlusten gelitten hatten, gehörten am Donnerstag mit Kurszuwächsen von rund ...

