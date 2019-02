Bei ihrem Bundesparteitag Ende April will die FDP über die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands sprechen. "Wir diskutieren über alles in Deutschland, aber viel zu wenig über die Grundlagen unseres Wohlstands", sagte Parteichef Christian Lindner am Donnerstag in Berlin. "Deshalb brauchen wir in Deutschland ein neues Bewusstsein dafür, dass wir in einem verschärften internationalen Wettbewerb und in großen technologischen Trendveränderungen stehen."

Darauf dürfe die Politik nicht mit staatlichen Eingriffen reagieren, forderte Lindner. "Statt Industriepolitik und Staatseingriff brauchen wir Standortpolitik, um die Rahmenbedingungen in Deutschland zu verbessern und zu verändern." Es gehe um ein "Kernkompetenzthema" der Freien Demokraten, und es sei nötig, dass die Gesellschaft sich in den kommenden Monaten und Jahren stärker damit befasse.

Zweiter Schwerpunkt beim Parteitag, der vom 26. bis zum 28. April in Berlin stattfindet, soll das Thema gesellschaftliche Vielfalt sein. Lindner hatte im vergangenen Jahr eine Debatte um den geringen Frauenanteil in seiner Partei von rund einem Fünftel angestoßen. Seither beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe mit dem Thema. Beim Parteitag will der Bundesvorstand dazu einen Antrag vorlegen./hrz/DP/mis

