Weinfelden (ots) - Lidl Schweiz wird den Kochboxenservice Menu Box

per 08. März 2019 einstellen.



Über eine Plattform des Startups Kochzauber, welches 2015 von der

in Deutschland ansässigen Lidl Digital übernommen wurde, hat Lidl

Schweiz seit September 2017 Kochboxen vertrieben. Wegen der fehlenden

Zukunftsperspektive plant Lidl Digital, den Service «Lidl Kochboxen

von Kochzauber» und somit auch die gemeinsame Vertriebsplattform zum

08. März einzustellen. In diesem Zuge plant auch Lidl Schweiz, den

Kochboxenservice Menu Box zu beenden. Ein Betrieb des Services in

Eigenregie durch Lidl Schweiz ist nach intensiver Prüfung nicht

erfolgversprechend.



Mit der Einstellung der Menu Box beendet Lidl Schweiz auch den

stationären Test der Menu Box in den Filialen.



Mit dem Projekt Menu Box konnte Lidl Schweiz vertiefte

Erkenntnisse über Kundenbedürfnisse und die operative Abwicklung des

Online-Versands von Lebensmitteln sammeln. Lidl Schweiz bedankt sich

bei allen Mitarbeitenden, die seit Start so engagiert am Projekt Menu

Box mitgearbeitet haben. Alle zehn Mitarbeitenden erhalten ein an

ihre Kompetenzen angepasstes Angebot für eine weitere Anstellung im

Unternehmen.



