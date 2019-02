Betracht man rein die installierte Leistung, so ist in Bayern die meiste Photovoltaik zugebaut worden. Die größte Steigerungsrate gegenüber 2017 schaffte Thüringen mit einem Plus von 170 Prozent.Die Bundesnetzagentur hatte unlängst die Zahlen für die 2018 neu gemeldeten Photovoltaik-Anlagen veröffentlicht. Die Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) hat die 2,8 Gigawatt neu installierte Photovoltaik-Leistung für ihr "Länderportal Förderal Erneuerbar" nach Bundesländern ausgewertet. Den größten absoluten Zubau verzeichnete demnach Bayern mit 631 Megawatt. Auch im Jahr 2017 lag der Freistaat beim ...

