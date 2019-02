BMW und Daimler starten ihre gemeinsame Carsharing-Plattform. Bis zum erklärten Ziel, ein Global Player zu werden, ist noch ein weiter Weg. Aber für Millionen Kunden ändert sich einiges.

Als Autobauer sind Daimler und BMW Konkurrenten, aber beim rasant wachsenden Geschäft mit Carsharing und Mobilitätsdiensten tun sie sich jetzt zusammen. Details wollen die beiden Konzernchefs erst an diesem Freitag in Berlin vorstellen, aber klar ist: Millionen Großstädter sollen Mietauto und Taxi, U-Bahn- und Parkticket per Fingertipp bald auf einer einzigen, gemeinsamen Smartphone-App bekommen, alles vernetzt aus einer Hand. Gut für die Kunden, gut für die beiden Unternehmen, sagen Branchenexperten.

"Der Kunde will einfach bequem und schnell durch die Stadt kommen. Er will nicht 15 Apps haben", sagt Juergen Reiner, Partner bei der Unternehmensberatung Oliver Wyman. Bislang gibt es viele konkurrierende Angebote, aber oft mit großen Lücken.

Denn es ist teuer, eine Carsharing-Flotte aufzubauen und zu betreiben. Das Ganze "ist heute noch ein Zuschussgeschäft", sagt Ferdinand Dudenhöffer von der Uni Duisburg-Essen. Das Zusammenlegen von Verwaltung, Flottenmanagment und Service spart - vor allem aber bekommen die Kunden ein besseres Angebot.

"Entscheidend ist, viele Kunden anzusprechen, ihnen in ihrer Stadt genug Autos anzubieten, so dass sie nicht lange suchen und warten müssen", sagt Reiner. "Dann kann die Flotte vor Ort gut ausgelastet und profitabel werden."Zusammen bieten Car2Go und DriveNow, die beiden Carsharing-Dienste ...

