Der Dax hat am Donnerstag seine moderaten Tagesgewinne verteidigt. Er war zwar kurz minimal ins Minus abgerutscht und rückte bis zum frühen Nachmittag wieder ins Plus vor. Die Anleger hoffen, dass sich die USA und China zeitnah im Handelsstreit einigen. Ansonsten spielte die Musik eher im MDax. So verschreckte der Chipzulieferer Siltronic seine Investoren mit einem pessimistischen Ausblick derart, dass die Papiere am um fast 9 Prozent einknickten.