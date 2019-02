Der Preis für Palladium ist seit Mitte 2018 steil in die Höhe gestiegen. Derzeit notiert die Feinunze Palladium bei etwa 1.465 USD. Am 20. Februar 2019 kratzte der Palladiumpreis sogar bereits an der Marke 1.500 USD/oz - ein bisheriger Rekordpreis.

Die Feinunze Palladium ist nun deutlich teurer als eine Feinunze Gold (die derzeit bei 1.335 USD/oz notiert) - übrigens übertraf der Palladiumpreis den Goldpreis ab Mitte Dezember 2018.

Seit etwa Anfang 2012 hat der Palladiumpreis den Platinpreis ... (Dr. Thorsten Polleit)

