Die stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Katja Suding hat die vom Bundestag beschlossene Grundgesetzänderung unter anderem zur Digitalisierung der Schulen als Schritt zu "weltbester Bildung" bezeichnet. Das Ergebnis sei "weit fortschrittlicher als der ursprüngliche Entwurf der Bundesregierung", erklärte sie am Donnerstag. Dies sei auch der Arbeit von FDP und Grünen im Vermittlungsausschuss zu verdanken, die dort wichtige Punkte erreicht hätten. In Zukunft könne der Bund "nicht nur in Beton und Kabel, sondern auch in Köpfe investieren, wie zum Beispiel die Schulungen von Lehrkräften". Von der großen Koalition erwarte die FDP nun eine rasche Umsetzung.

Der Bundestag hatte die Grundgesetzänderung am Donnerstag beschlossen. Grundlage war eine Vereinbarung im Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag vom Mittwochabend. Die Länderkammer soll Mitte März grünes Licht geben. Dann können fünf Milliarden Euro des Bundes für die Ausstattung der Schulen mit digitalen Geräten und Lernprogrammen fließen, zwei Milliarden für neue Sozialwohnungen sowie eine Milliarde für den Schienen-Nahverkehr./bcf/DP/fba

