Nach geringen Schwankungen kostete die Gemeinschaftswährung am späten Nachmittag 1,1350 US-Dollar und damit kaum mehr als am Morgen. Auch gegenüber dem Franken bewegte sich der Euro mit 1,1345 Franken insgesamt in enger Spanne. Ein Dollar kostete 1,0001 Franken und damit etwa gleich viel wie am Vorabend.Der Handel zwischen ...

