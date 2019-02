Nach der Kritik an seinen Plänen zur Grundrente zeigt sich Bundessozialminister Hubertus Heil zumindest bei der Grenze von 35 Beitragsjahren kompromissbereit. "Ich kann mir vorstellen, dass wir den Übergang etwas fließender gestalten", sagte der SPD-Politiker dem "Handelsblatt" (Freitag). "Dafür müssen wir aber die Gesamtfinanzierung klären." Heils Pläne sehen automatische Rentenzuschläge für Geringverdiener vor, die mindestens 35 Jahre lang in die Rentenkasse eingezahlt haben.

Kritiker warnen, dass bei einer starren Grenze neue Ungerechtigkeiten entstehen könnten. Hauptstreitpunkt in der Koalition ist jedoch der von Heil geplante Verzicht auf eine Bedürftigkeitsprüfung. An diesem Vorhaben will der Minister unbedingt festhalten: "Wir wollen keine neue Form der Grundsicherung im Alter", betonte Heil. "Es geht um den Respekt vor Menschen, die eine Lebensarbeitsleistung erbracht haben."/ax/DP/fba

AXC0315 2019-02-21/18:10