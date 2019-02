Bonn/Washington (ots) - Zwischen Amerika, Deutschland und Europa herrscht eine politische Eiszeit. Jahrzehntealte Partnerschaften werden auf die Probe gestellt. Es droht ein Handelskrieg und auch bei Zukunftsthemen wie dem Klimawandel herrscht offener Streit. Diese Krise im transatlantischen Verhältnis nimmt der ARD-Korrespondent in Washington, Jan Philipp Burgard, zum Anlass, mit Menschen zu sprechen, die uns Amerika besser verstehen lassen.



Zum Auftakt der neuen Talkreihe "mensch, amerika!" spricht Burgard in Washington mit dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz. Als erster Regierungschef Österreichs seit 13 Jahren wurde Kurz am Mittwoch im Weißen Haus empfangen. In dem 15-minütigen phoenix-Interview gibt er Einblicke in sein Gespräch mit US-Präsident Trump im Oval Office und erklärt, wie er Trump von einem Handelskrieg mit Europa abzuhalten versuchte.



In der neuen phoenix-Interviewreihe "mensch, amerika!" legt ARD-Korrespondent Burgard Wert darauf, neben politischen Hintergründen auch viel über den Menschen zu erfahren, der die Politik macht oder von ihr betroffen ist.



