Die angeschlagene NordLB kann bei ihrem Rettungspaket auf die Sparkassen aus Sachsen-Anhalt zählen. Die Entscheidung fiel zugunsten der Landesbank aus.

Die Sparkassen aus Sachsen-Anhalt beteiligen sich am geplanten Rettungspaket für die angeschlagene Landesbank NordLB. Sie sind mit etwa 5,3 Prozent direkt am Institut beteiligt.

Bei der Versammlung des Sparkassenbeteiligungsverbandes Sachsen-Anhalt (SBV) am Donnerstag beschlossen die Mitglieder mit der erforderlichen Mehrheit, sich an der Kapitalerhöhung der NordLB mit einem Betrag von bis zu 60 Millionen Euro zu beteiligen, heißt es in einer Mail des Verbands an Bloomberg News. ...

