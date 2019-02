Berlin/Hamburg (ots) -



Eine hervorragende Kundenorientierung haben 39 Unternehmen bewiesen, die jetzt mit dem Deutschen Servicepreis 2019 ausgezeichnet werden. Die Grundlage bildet eine umfassende Jahresauswertung von 48 Studien und Kundenbefragungen, die das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) durchgeführt hat. Bereits zum neunten Mal zeichnen das DISQ und der Nachrichtensender n-tv die besten Unternehmen mit dem renommierten Award aus. Die Preisverleihung findet am Donnerstag in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin statt (Sendehinweis: n-tv Ratgeber - Weekend, Samstag, 23. Februar 2019, 08:35 Uhr).



Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität: "Der Service in Deutschland ist besser als sein Ruf. Branchenübergreifend erreicht er ein gutes Niveau, womit sich der positive Trend der letzten Jahre fortsetzt. Insbesondere im direkten Kundenkontakt bei der Beratung vor Ort spielen viele Unternehmen ihre Stärke aus. In anderen Servicebereichen - etwa am Telefon, per E-Mail und im Internet - besteht zum Teil noch mehr Verbesserungspotenzial."



"Die hohe journalistische Qualität und Glaubwürdigkeit, für die n-tv steht, findet Ausdruck in der verbraucherorientierten Berichterstattung. Die facettenreiche Nachrichtlage umfasst erfreulicherweise auch Meldungen, wie die über den Deutschen Servicepreis. Unternehmen mit vorbildlicher Kundenorientierung bieten einen Mehrwert, von dem Verbraucher profitieren", so Jochen Dietrich, n-tv-Redaktionsleiter Wirtschaftsmagazine.



Im Rahmen der Studien und Verbraucherbefragungen wurden anhand von rund 21.000 verdeckten Testkontakten und Kundenmeinungen insgesamt 501 Unternehmen untersucht. Neben den Service-Auszeichnungen in zwölf branchenbezogenen Kategorien wird mit "Kundenurteil Service" auch ein Verbraucherpreis vergeben. Zu den Gewinnern des Deutschen Servicepreises zählen auch Sieger der Vorjahre, die ihre Servicequalitäten erneut unter Beweis gestellt haben, etwa Acer, Interhyp, Motel One, Münchener Verein, Sparkassen Direktversicherung und Travelscout24.



Preisträger Deutscher Servicepreis 2019



Kategorie (alphabetisch) Preisträger (alphabetisch)



Auto und Verkehr Carglass Driver Polo Motorrad und Sportswear Bildung Apollon Hochschule der Gesundheitswirtschaft Eberhardt-Travel FOM Hochschule für Oekonomie und Management Energie Leu Energie Montana Polarstern Essen und Trinken Kaufland Logo Getränkefachmarkt Marché Restaurants Finanzen Beratung vor Ort AachenMünchener/DVAG Commerzbank Volksbank Düsseldorf Neuss Finanzen Service Interhyp Münchener Verein Sparkassen Direktversicherung Freizeit Cineplex Injoy Parfümerie HC Reise und Mobilität Beratung vor Ort DERPART Reisebüros Fahrrad XXL Motel One Reise und Mobilität Service Billiger-Mietwagen.de Sixt Travelscout24 Technik und Telekommunikation Acer Edeka Smart Samsung Wohnen Beratung vor Ort Augustinum Hansetrans My Place Wohnen Service Confern K&S Seniorenresidenzen Lagerbox Kundenurteil Service CosmosDirekt Lidl Smartmobil.de



