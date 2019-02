Die Stromautobahn Suedlink verbindet die Windräder im Norden mit der Industrie im Süden. Das Projekt wird nun konkret.

Rund 700 Kilometer von Norden nach Süden - und drohender Ärger: Die finalen Pläne der Netzbetreiber für die Stromautobahn Suedlink liegen vor. Tennet und TransnetBW präsentierten den voraussichtlichen Verlauf der Trasse von Schleswig-Holstein bis Bayern und Baden-Württemberg am Donnerstag in Berlin.

Suedlink soll Windstrom von der Küste in die Industriezentren in Süddeutschland bringen. Am Ende entscheidet allerdings die Bundesnetzagentur über den größtenteils unterirdischen Verlauf der Stromleitungen, um den Länder und Regionen heftig streiten.

Wo es langgeht

Suedlink soll vom südlichen Schleswig-Holstein westlich an Hannover und Göttingen vorbei über Nordhessen und Südthüringen bis Grafenrheinfeld in Unterfranken und zum Umspannwerk Großgartach bei Heilbronn führen.

Vor allem der Verlauf zwischen Hessen und Thüringen war umstritten. Die Thüringer Landesregierung hatte im Januar sogar Klage beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig eingereicht, damit der Alternativvorschlag zur Trassenführung auch durch Osthessen gleichrangig geprüft wird. Infrastrukturministerin Birgit Keller (Linke) teilte mit, man werde an der Klage festhalten. Hessens Regierung kündigte ihrerseits an, den neuen Vorschlag "intensiv" zu prüfen.

Warum es dort langgeht

Die Netzbetreiber betonten, sie hätten sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...