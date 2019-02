So hoch wie in dieser Saison waren Pflanzkartoffelpreise wohl noch nie. Schon die Herbstpreise hielten ein Rekordniveau. Mit ebenfalls rekordverdächtigen Aufschlägen von 4,00 bis 9,00 EUR/dt für die Überwinterung tun dies nun die Frühjahrspreise, so die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI). Bildquelle: Shutterstock.com Pflanzgut wurde zwar im Vorjahr erneut...

