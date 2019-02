Nachdem die Abgabepreise für Zucchini an den deutschen Großmärkten zu Jahresbeginn infolge des begrenzt verfügbaren Angebots aus Spanien sprunghaft gestiegen sind, haben sie sich inzwischen auf dem Niveau der beiden Vorjahre eingependelt. Bildquelle: Shutterstock.com Auf schwachem Niveau liegen die Preise an den spanischen Vermarktungseinrichtungen. So ist für...

