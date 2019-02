"Kölner Stadt-Anzeiger" zum Streit über Rüstungsexporte:

"Während SPD-Parteichefin Andrea Nahles die reine Lehre vertritt und ein Aufweichen des Exportstopps ablehnt, pendelt Außenminister Maas zwischen europapolitischer Verantwortung und Parteilinie hin und her. Maas steht damit auf verlorenem Posten. Die Partei sehnt sich danach, Anspruch und Realität in Einklang zu bringen. Das jedoch wird nur gehen, wenn die SPD den Gang in die Opposition antritt. Nahles schärft das linke Profil der Partei. Steigende Umfragewerte bestätigen sie. Der parteiinterne Richtungsstreit um Rüstungsexporte passt zum allgemeinen Eindruck, dass die SPD den Anfang vom Ende der Regierungsbeteiligung bereits eingeläutet hat."/yyzz/DP/he

