Der Euro hat sich am Freitag kaum bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1337 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1354 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel. Erst im weiteren Tagesverlauf werden Konjunkturdaten aus der Eurozone veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren können. Auf dem Programm steht unter anderem das Ifo-Geschäftsklima, das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer. Außerdem werden Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise in der Eurozone erwartet. Zuletzt hatte sich die Inflation im Währungsraum spürbar abgeschwächt./jkr/mis

