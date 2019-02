Cembra Money Bank mit Rekordergebnis im Jahr 2018

• Reingewinn im Jahr 2018 um 7% auf CHF 154.1 Millionen gesteigert; alle Bereiche trugen zu diesem Rekordergebnis bei

• Wachstum der Nettoforderungen um 5%; Nettoertrag 11% höher

• 16.9% Eigenkapitalrendite deutlich über Zielsetzung von 15%; hohe Tier 1-Kapitalquote von 19.2%

• Dividende von CHF 3.75 pro Aktie vorgeschlagen, CHF 0.20 (+6%) höher als im Vorjahr

• Cembra investiert in den nächsten 3-4 Jahren rund CHF 40 Millionen in die Digitalisierung und Produktentwicklung

• Für 2019 wird ein Ergebnis von CHF 5.40-5.70 pro Aktie erwartet

Zürich - Cembra Money Bank (Ticker: CMBN) erwirtschaftete 2018 einen um 7% höheren Reingewinn von CHF 154.1 Millionen beziehungsweise CHF 5.47 pro Aktie. Alle Produkte trugen zum Wachstum der Nettoforderungen (+5%) und des Nettoertrags (+11%) bei. Dies entspricht einer Eigenkapitalrendite von 16.9% unter Wahrung einer hohen Tier 1-Kapitalquote von 19.2%. Der Generalversammlung vom 17. April 2019 in Zürich wird eine um 6% erhöhte Dividende von CHF 3.75 pro Aktie vorgeschlagen.

Robert Oudmayer, Chief Executive Officer, kommentierte: "Wir sind sehr zufrieden mit unserem Jahresergebnis 2018 - es ist das beste Resultat in der Geschichte unseres Unternehmens. Wir haben unsere Ziele erneut erreicht und sind in allen Geschäftsbereichen profitabel gewachsen. Auch 2019 werden wir uns auf die Digitalisierung unseres Kerngeschäfts konzentrieren und Innovationen vorantreiben, um die Interaktion mit unseren Kunden zu verbessern."

Wachstum in allen Geschäftsbereichen

Die Nettoforderungen gegenüber Kunden erhöhten sich im Geschäftsjahr 2018 um 5% auf einen Rekordwert von CHF 4'807 Millionen. Im Privatkreditgeschäft stiegen die Nettoforderungen gegenüber Kunden um 6% auf CHF 1'885 Millionen, während die Zinserträge um 3% auf CHF 161.3 Millionen zurückgingen, hauptsächlich aufgrund der tieferen Verzinsung des Privatkreditgeschäfts von 8.6% (2017: 9.3%).

Die Nettoforderungen gegenüber Kunden im Bereich Fahrzeugfinanzierung erhöhten sich um 2% auf CHF 1'974 Millionen. Der Zinsertrag erhöhte sich um 17% auf CHF 98.4 Millionen, in erster Linie als Folge des Erwerbs der EFL Autoleasing. Die Rendite des Autofinanzierungsgeschäfts erreichte 5.0% (2017: 4.9%).

Im Kreditkartengeschäft stiegen die Nettoforderungen bis Ende 2018 um 13% auf CHF 940 Millionen. Der Zinsertrag im Kreditkartengeschäft erhöhte sich um 19% auf CHF 71.7 Millionen bei einer Verzinsung von 8.0%. Die Anzahl der von der Cembra Money Bank herausgegebenen Kreditkarten belief sich auf 892'000. Dies entspricht einem Anstieg von rund 89'000 Kreditkarten (+11%) gegenüber dem Vorjahr.

Nettoertrag steigt um 11%

Der Nettoertrag erhöhte sich um 11% (organisch 7%) auf CHF 438.8 Millionen. Der Zinserfolg, der 70% zum Nettoertrag beisteuerte, stieg um 9% auf CHF 309.2 Millionen. Der Zinsertrag erhöhte sich um 7% (organisch 2%), was im Wesentlichen auf höhere Volumen im Kreditkartengeschäft und das Wachstum im Privatkreditgeschäft zurückzuführen ist. Mit dem Rückgang des Zinsaufwands um 16% konnte Cembra weiterhin vom günstigen Zinsumfeld profitieren.

Der Ertrag aus Kommissionen und Gebühren trug 2018 mit 30% zum Nettoumsatz bei, verglichen mit 28% im Vorjahr. Zum Wachstum von 15% auf CHF 129.6 Millionen trugen vor allem steigende Erträge im Kreditkartengeschäft bei.

Qualität der Forderungen stabil

Als Folge des Wachstums im Kreditportfolio und der Akquisitionen erhöhten sich die Wertberichtigungen für Verluste auf Forderungen um 11% auf CHF 50.1 Millionen. Die Qualität der Forderungen blieb mit einer Verlustquote von 1.1% (2017: 1.0%) robust. Der Anteil der gefährdeten Forderungen war mit 0.4% stabil.

Investitionen in die Digitalisierung und in den Ausbau des Produktangebots

Der Geschäftsaufwand erhöhte sich um 15% auf CHF 193.0 Millionen. Bedingt durch 48 zusätzliche Vollzeitstellen stieg der Personalaufwand um 6% auf CHF 105.8 Millionen. Der Sachaufwand erhöhte sich um 28% auf CHF 87.2 Millionen, hauptsächlich aufgrund von Investitionen in Technologie- und Wachstumsinitiativen im zweiten Halbjahr 2018. Dies führte zu einem Aufwand/Ertrag-Verhältnis von 44.0% (bereinigt: 43.1%, vor Umgliederung aufgrund des 2018 neu eingeführten US-GAAP-Rechnungslegungsstandards ASC Topic 606).

Cembra investiert weiterhin in neue Vertriebs- und Service-Plattformen und leitet zusätzliche Wachstumsinitiativen ein, um die bestehenden Produkte in neuen Kundensegmenten und über neue Vertriebswege anzubieten. Darunter fallen auch neue Angebote der Tochtergesellschaft Swissbilling, die 2017 übernommen wurde. Die Bank rechnet hierfür in den nächsten 3-4 Jahren mit Kosten in der Höhe von insgesamt rund CHF 40 Millionen.

Laufende Optimierung der Refinanzierung

Das Refinanzierungsportfolio der Bank erhöhte sich auf CHF 4'329 Millionen. Der Refinanzierungsmix aus 65% Einlagen und 35% Kapitalmarktinstrumenten blieb stabil. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit betrug 2.7 Jahre und die Refinanzierungskosten zum Periodenende sanken von 52 auf 49 Basispunkte.

Das Eigenkapitel erhöhte sich um 5% auf CHF 933 Millionen. Die Kapitalausstattung der Gruppe bleibt mit einer Tier 1-Kapitalquote von 19.2% und einer Leverage Ratio von 14.7% sehr gut. Das überschüssige Kapital über der Zielsetzung von mindestens 18% belief sich auf CHF 52 Millionen.

Erhöhung der Dividende

Aufgrund des Finanzergebnisses schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung am 17. April 2019 in Zürich eine um CHF 0.20 bzw. um 6% erhöhte Dividende von CHF 3.75 vor. Die Dividende entspricht einer Ausschüttungsquote von 69% des Reingewinns.

Ausblick 2019

Unter Annahme eines unveränderten ökonomischen Umfelds geht Cembra Money Bank für das Geschäftsjahr 2019 von einem Ergebnis zwischen CHF 5.40 und CHF 5.70 pro Aktie aus. Die Bank erwartet, dass das anhaltende Wachstum im Kreditkartengeschäft den Rückgang des Zinsertrags im Bereich Privatkredite kompensieren dürfte. Die fortdauernde Kostendisziplin wird voraussichtlich von weiteren Effizienzsteigerungen profitieren, die allerdings durch zusätzliche Investitionen in die Digitalisierung und Produktentwicklung kompensiert werden.

Alle Unterlagen (Investorenpräsentation und diese Medienmitteilung) sind unter www.cembra.ch/investoren (http://www.cembra.ch/investoren) abrufbar.

____________________________________________________________________________________________

Kontakt

Medien: Andreas Werz; +41 44 439 85 12; andreas.werz@cembra.ch

Investor Relations: Marcus Händel; +41 44 439 85 72; marcus.haendel@cembra.ch

___________________________________________________________________________________

Wichtige Daten

20. März 2019: Publikation Geschäftsbericht 2018

17. April 2019: Generalversammlung 2019

23. April 2019: Dividendenabgang (Ex-Dividendendatum)

23. Juli 2019: Publikation Halbjahresergebnis 2019 und Halbjahresbericht

___________________________________________________________________________________

Audio-Webcast und Telefonkonferenz für Investoren/Analysten (in Englisch)

Datum und Zeit: 22. Februar 2019 um 9.00 Uhr MEZ

Referenten: Robert Oudmayer (CEO), Pascal Perritaz (CFO) and Volker Gloe (CRO)

Audio webcast: www.cembra.ch/investors (http://www.cembra.ch/investors)

Telefon: Europa: +41 (0)58 310 50 00

UK: +44 (0)203 059 58 62

US: +1 (1)631 570 5613

Im Anschluss an die Präsentation können die Teilnehmer im Rahmen der Telefonkonferenz Fragen stellen.

Bitte wählen Sie sich 10-15 Minuten vor Präsentationsbeginn unter «Cembra Jahresabschluss 2018» ein.

_____________________________________________________________________________________

Über Cembra Money Bank

Die Cembra Money Bank AG ist eine führende Schweizer Anbieterin von Konsumkreditprodukten und -dienstleistungen. Ihre Produktepalette umfasst Privatkredite, Fahrzeugfinanzierungen, Kreditkarten, den Vertrieb von damit zusammenhängenden Versicherungen sowie Rechnungsfinanzierungen, Einlagen und Anlageprodukte.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Zürich-Altstetten betreibt sein Geschäft in allen Schweizer Landesteilen über ein Netz von 18 Filialen sowie über alternative Vertriebskanäle wie Internet, Kreditkartenpartner, unabhängige Vermittler und mehr als 3'900 Autohändler.

Cembra Money Bank AG ist eine unabhängige Schweizer Bank und seit Oktober 2013 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Sie beschäftigt mehr als 850 Mitarbeitende aus 37 Nationen und zählt rund 870'000 Kunden.