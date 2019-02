The following instruments on XETRA do have their first trading day 22.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 22.02.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2RYD83 DAIM INT.FI. 19/23 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2RYD91 DAIM INT.FI. 19/26 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7KP3 BAY.LDSBK.IS.19/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3YH4 LB.HESS.THR.CARRARA02L/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3YJ0 LB.HESS.THR.CARRARA02M/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3ZU4 LB.HESS.THR.CARRARA02/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB8130 LDSBK.SAAR IHS S.813 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013405032 UNIBAIL-ROD. 19/27 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013405040 UNIBAIL-ROD. 19/34 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013405339 LVMH 19/21 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013405347 LVMH 19/23 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA NL0013400401 NATLBK 19/24 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA US14913Q2T59 CATERP.F.SV. 19/22 MTN BD02 BON USD N

CA YEBU XFRA US500769HZ02 KRED.F.WIED.V.19/2022 DL BD02 BON USD N

CA XFRA US532457BS64 ELI LILLY 19/39 BD02 BON USD N

CA XFRA US532457BT48 ELI LILLY 19/49 BD02 BON USD N

CA XFRA US532457BU11 ELI LILLY 19/59 BD02 BON USD N

CA XFRA US532457BV93 ELI LILLY 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA USU2339CDM74 DAIM.FI.N.AM 19/22 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA USU2339CDN57 DAIM.FI.N.AM 19/22 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USU2339CDP06 DAIM.FI.N.AM 19/24 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USU2339CDQ88 DAIM.FI.N.AM 19/29 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1956955980 CO. RABOBANK 19/24 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1956973967 BBVA SA 19/24 MTN BD02 BON EUR N