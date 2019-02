Die Privatbank Berenberg hat Sartorius aus Bewertungsgründen von "Hold" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber von 110 auf 115 Euro angehoben. Da die seines Erachtens bereits zuvor hoch bewertete Aktie nach wie erwartet ausgefallenen Jahreszahlen um satte 30 Prozent gestiegen sei, sei das aktuelle Kursniveau fundamental nicht mehr zu rechtfertigen, begründete Analyst Scott Bardo seine Verkaufsempfehlung in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte betonte aber, dass der Laborausrüster nach wie vor ein hochqualitatives und wachstumsstarkes Unterehmen sei./edh/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2019 / 18:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-02-22/08:03

ISIN: DE0007165631