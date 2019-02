First Graphene Limited: 2D Fluidics VFD-Technologieprogramm wird an der University of Manchester durchgeführt DGAP-News: First Graphene Limited / Schlagwort(e): Kooperation/Research Update First Graphene Limited: 2D Fluidics VFD-Technologieprogramm wird an der University of Manchester durchgeführt 22.02.2019 / 08:20 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. First Graphene Limited ("FGR" oder "das Unternehmen") (ASX: FGR), ein Unternehmen für hochmoderne Werkstoffe, gibt ein neues Programm für die Vortex Fluidic Device (VFD)-Verfahrenstechnik bekannt, das an der University of Manchester durchgeführt wird. Während des Programms wird das Gerät in den Labors der First Graphene Ltd im Graphene Engineering & Innovation Centre (GEIC) auf dem Gelände der University of Manchester untergebracht sein. Professor Colin Raston vom Flinders University College of Science and Engineering wird das Programm am 28. Februar 2019 mit einem geladenen Seminar einleiten. Dem folgt eine Reihe von Meetings mit an der Universität ansässigen Experten. Im März folgt dann ein Besuch von Dr. Kasturi Vimalanathan, ein führender VFD-Forscher, der das VFD-Verfahren in den GEIC-Labors in Betrieb nehmen wird. Dr. Vimalanathan wird ebenfalls die Bewertungen des AFD-Konzepts mit Forschern aus den Fachbereichen der Universität koordinieren. Der anfängliche Schwerpunkt von Dr. Vimalanathan wird vor allem auf der Charakterisierung und Bewertung der Leistungsfähigkeit des Green Graphene Oxide (gGo, Grünes Graphenoxid) sein, das von 2D Fluidics unter Verwendung des VFD entwickelt wurde. Laut Erwartungen wird das Programm die Kenntnis von gGo beschleunigen, das in realen Anwendungen produziert wird. VFD ist eine einzigartige Verfahrenstechnik, die von Professor Raston entwickelt wurde. Sie ist in der Lage, eine stark kontrollierte chemische Eigenschaften durch die Vortex-Mediated-Verarbeitung zu liefern. Von besonderem Interesse für die Graphen- und 2D-Werkstoffbranche ist die Verwendung von VFD für die nachhaltige Herstellung von Graphenoxid und die kontrollierte Aufblätterung von kohlenstofffreien 2D-Werkstoffen für den Einsatz in der Elektrotechnik und in Katalysatoren. Mittels der Ressourcen bei GEIC werden die Forscher bei 2D Fluidics Pty Ltd und First Graphene Ltd die Charakterisierung der produzierten 2D-Werkstoffe leiten und Erweiterungspläne für diese neuartigen Verfahren entwickeln. Für weitere Informationen über das geladene Seminar oder falls Sie die VFD-Prozesshilfsmittel in Ihrem Verfahren bewerten möchten, kontaktieren Sie bitte kasturi.vimalanathan@flinders.edu.au oder besuchen die Webseite: http://www.2dfluidics.com. Über das Vortex Fluidic Device (VFD): VFD ist eine einzigartige Verfahrenstechnik, die von Professor Raston am Flinders University College of Science and Engineering entwickelt wurde und in der Lage ist, stark kontrollierte chemische Eigenschaften durch eine Vortex-Mediated- Dünnschichtverarbeitung zu liefern. Über First Graphene Ltd. (ASX: FGR) First Graphene Ltd. ist ein führender Anbieter hochwertiger Graphenprodukte in größeren Mengen. Das Unternehmen besitzt eine robuste Produktionsplattform, die auf der unternehmenseigenen Belieferung mit sehr reinen Rohmaterialien und einer etablierten Produktionskapazität von 100 Tonnen Graphen pro Jahr basiert. Kommerzielle Anwendungen werden jetzt in industriellen Verbundstoffen und Gummis, im Brandschutz, im Baugewerbe und in der Energiespeicherung avanciert. First Graphene Ltd. ist in Australien börsennotiert (ASX: FGR) und ihr primärer Produktionsstandort befindet sich in Henderson in der Nähe von Perth, Western Australia. Das Unternehmen wurde vor Kurzem im Vereinigten Königreich als First Graphene (UK) Ltd. in das Handelsregister eingetragen und ist ein Tier-1-Partner im Graphene Engineering Innovation Centre (GEIC)in Manchester, Vereinigtes Königreich. Produktpalette von PureGRAPH Die Produktpalette von PureGRAPH wurde von FGR im September 2018 in Verbindung mit einem Produktinformationsblatt veröffentlicht. Graphen-Pulver von PureGRAPH sind in lateralen Plättchengrößen von 20 µm, 10 µm und 5 µm erhältlich. Die Produkte zeichnen sich durch ihre niedrige Fehlerrate und ihr hohes Streckungsverhältnis aus. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: First Graphene Ltd. Craig McGuckin Managing Director Tel. +61-1300-660 448 Warwick Grigor Non-Executive Chairman Tel. +61-417-863187 info@firstgraphene.com.au www.firstgraphene.com.au Im deutschsprachigen Raum: AXINO GmbH Fleischmannstraße 15 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.de www.axino.de