Die Aktien von Wirecard haben am Freitag vorbörslich von einem positiv aufgenommen Presseinterview profitiert. Auf der Handelsplattform Tradegate gewannen die Papiere des Zahlungsdienstleisters rund 2 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss vom Donnerstag.

Die jüngsten Kursschwankungen bei Wirecard haben nach Einschätzung von dessen Chef keine Auswirkungen auf das laufende Geschäft. "Es läuft weiterhin sehr stark", sagte Vorstandsvorsitzender Markus Braun der "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Braun rechnet mit einer Kurserholung, sobald die Vorwürfe rund um angeblich fehlerhafte Buchung von Umsätzen voll und abschließend aufgeklärt sind.

Die jüngste Erholung hat die Wirecard-Aktien diese Woche Dienstag bis auf gut 126 Euro und damit knapp an die abwärts gerichtete 21-Tages-Linie herangeführt, die als Indikator für den kurzfristigen Trend gilt. Am Mittwoch und am Donnerstag haben die Anteilsscheine wieder etwas nachgegeben./la/mis

