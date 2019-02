Die Göttinger Laborausrüster setzen ihr Umsatzziel auf 2 Mrd. Euro für das nächste Jahr an. Im letzten Jahr waren es 1,57 Mrd. Euro. Der Gewinn steigt im gleichen Umfang, ebenso die Mitarbeiterzahl und Sartorius peilt nach zehn Zukäufen seit 2011 weitere Akquisitionen an. Es gibt nur wenige Unternehmen in Deutschland, die so zielgerichtet ihr eigenes Geschäft ausbauen und immer noch solide finanzieren. Eigenkapitalquote immer noch 38,5. Für die Vorzüge, die kürzlich 6 % verloren hatten, peilen wir Kurse um 140 Euro als Kaufbasis an.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info