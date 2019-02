Wien (www.anleihencheck.de) - Die Assetklassen rund um EUR Credit erzielten seit Jahresanfang bis dato aus Total Return Gesichtspunkten eine äußerst erfreuliche Entwicklung, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Entsprechend unserer Meinung zu EUR Credits, dass die Spreadausweitungen bis Ende Dezember 2018 unserer Ansicht nach etwas überzogen waren, ziehen wir die Spreadstände infolge der signifikanten Einengung der Credit Risikoprämien nach, so die Analysten der RBI. Dennoch: Aus Sicht der Analysten habe sich an ihrem Gesamtbild nichts Grundlegendes verändert bzw. sähen sie die kurzfristigen (politische Risiken rund um Handelskonflikt, Brexit, Italien) als auch mittelfristigen Themen (schwächeres Wirtschaftswachstum, Credit-Qualität) als nach wie vor gültig und für den Credit-Markt in Summe belastend. (Ausgabe 5 vom 21.02.2019) (22.02.2019/alc/n/a) ...

