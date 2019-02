Am Freitag zeigt der wichtigste deutsche Aktienindex kaum Veränderung. BMW, Daimler und VW könnten Bewegung in die Märkte bringen.

Der Deutsche Aktienindex startet am Freitag nahezu unverändert in den Frühhandel und notiert bei 11.432 Punkten gerade mal 0,01 Prozent fester. Auch der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax tritt auf der Stelle und liegt, ebenso wie der Euro Stoxx 50, etwa 0,1 Prozent leichter. Der Technologieindex TecDax steigt um 0,3 Prozent.

Im Fokus stehen am Freitag wieder die Autohersteller: Der VW-Konzern legt gegen Mittag seine vorläufige Bilanz für das Jahr 2018 vor. Der Autobauer aus Wolfsburg selbst erwartet solide Zahlen, nachdem er weiterhin von seinem starken Chinageschäft profitieren kann. Für die Anleger könnte wieder mal eine Dividendenerhöhung anstehen. Auch Daimler und BMW könnten Bewegung an die Börse bringen: Die Autobauer legen am Freitag ihre Mobilitätsdienste zusammen.

Wegen der schwächelnden Industrie ist die deutsche Wirtschaft Ende 2018 knapp an einer Rezession vorbeigeschrammt: Im vierten Quartal stagnierte das Bruttoinlandsprodukt auf dem Niveau des vorherigen Quartals, in dem ...

