- Gepäckgebühren verteuern Flugticket um bis zu 61 Prozent - Mit dem CHECK24-Gepäckgebührenrechner Tarife mit und ohne Freigepäck vergleichen - Persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail durch CHECK24-Flugexperten



Je nach Route und Tarif kostet die Mitnahme von Gepäck auf Flugreisen bis zu 85 Euro pro Stück und Strecke. Buchen Reisende das Gepäckstück erst am Flughafen, wird es noch teurer. Bis zu 160 Euro werden dafür fällig.*)



"Verbraucher sollten ihr Aufgabegepäck in jedem Fall gleich mit dem Flug buchen", sagt Guido Thurmann, Leiter Flüge bei CHECK24. "Eine nachträgliche Gepäckbuchung am Flughafen ist meistens deutlich teurer."



Gepäckgebühren verteuern Flugticket um bis zu 61 Prozent



Bei den betrachteten Beispielflügen verteuern Gepäckgebühren den Ticketpreis um bis zu 61 Prozent. Ein Reisender zahlt für einen Flug von Berlin nach Brüssel und zurück ohne Gepäck 82 Euro, für den ersten Koffer werden zusätzlich 50 Euro fällig.



Verbraucher sparen bei ihrem Flug mit CHECK24-Gepäckgebührenrechner



Kunden, die nicht nur mit Handgepäck reisen, haben zwei Möglichkeiten:



- Tarif inklusive Freigepäck - Tarif ohne Freigepäck, Gepäck wird kostenpflichtig hinzugebucht



Der CHECK24-Gepäckgebührenrechner hilft Verbrauchern, die günstigste Variante für einen Flug mit Aufgabegepäck zu finden. Ein Reisender spart so in der aktuellen Betrachtung bis zu 41 Prozent bzw. 84 Euro.



Persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail durch CHECK24-Flugexperten



Kunden, die Fragen rund um ihre Flugbuchung haben, erhalten bei den CHECK24-Flugexperten an sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Im digitalen Kundenkonto sehen und verwalten Verbraucher ihre Flüge. Stiftung Warentest (Ausgabe 08/2016) hat CHECK24 als bestes Flugbuchungsportal ausgezeichnet.



*)Die genannten Preise gelten jeweils für das erste Gepäckstück pro Person, die Preise für weitere Gepäckstücke können abweichen. Eine Tabelle mit den Gepäckbestimmungen von Linienfluggesellschaften und Low-Cost-Airlines finden Sie unter: https://flug.check24.de/service/gepaeckbestimmungen Beispielberechnungen für Aufpreise durch Gepäck sowie Beispiele für eine Ersparnis durch Tarifvergleich verfügbar unter: http://ots.de/X3ACUR



