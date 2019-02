Funds Date Ticker ISIN code Shares in Currency Net Asset NAV/per Symbol Issue Value share Base Invesco 21.02.2019 PSES IE00B23D8Y98 1,000,001 EUR 14,476,580 14.47657 FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF Invesco 21.02.2019 PSRE IE00B23D8X81 1,000,001 EUR 9,102,451 9.10244 FTSE RAFI Europe UCITS ETF Invesco 21.02.2019 PSWC IE00B23D9240 1,500,001 USD 28,093,904 18.72926 Dynamic US Market UCITS ETF Invesco 21.02.2019 PSRF IE00B23D8S39 18,500,001 USD 346,514,532 18.73051 FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF Invesco 21.02.2019 PSRU IE00B23LNN70 950,001 GBP 10,381,199 10.92757 FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Invesco 21.02.2019 EQQQ IE0032077012 11,817,455 USD 2,036,717,002 172.34819 EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Invesco 21.02.2019 PSDE IE00B23D9570 2,400,001 USD 21,191,081 8.82961 FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF Invesco 21.02.2019 PSDU IE00B23LNQ02 2,658,352 USD 50,878,494 19.13911 FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF Invesco 21.02.2019 BUYB IE00BLSNMW37 2,850,001 USD 94,641,774 33.20763 Global Buyback Achievers UCITS ETF Invesco S& 21.02.2019 HDLV IE00BWTN6Y99 8,745,001 USD 283,233,359 32.38803 P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Invesco S& 21.02.2019 SPXTDVUN IE00BX8ZXS68 150,001 USD 3,958,974 26.39298 P 500 Veqtor UCITS ETF Invesco 21.02.2019 EUHD IE00BZ4BMM98 600,001 EUR 15,941,555 26.56921 EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Invesco 21.02.2019 HDLVEMN IE00BYYXBF44 1,103,510 USD 33,609,612 30.45701 FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Invesco US 21.02.2019 HYFA IE00BD0Q9673 2,232,296 USD 56,671,987 25.38731 High Yield Fallen Angels UCITS ETF Invesco US 21.02.2019 FAGB IE00BYVTN047 16,424 GBP 408,550 24.87520 High Yield Fallen Angels UCITS ETF Invesco S& 21.02.2019 PQVM IE00BDZCKK11 400,001 USD 12,009,129 30.02275 P 500 QVM UCITS ETF END