Wir haben das damals noch unscheinbare und von Großinvestoren links liegen gelassene Fintech-Unternehmen Hypoport das erste mal 2015 getroffen. Schon damals zeigte sich CEO Ronald Slabke im Gespräch mit uns sehr selbstbewusst und überzeugt, dass aufgrund der operativen Erfolg der Fintech-Plattform Europace auch die Aktie extrem unterbewertet sei. Er hat geliefert - und wie. Seit Erstempfehlung im Hot Stock Report liegt das Papier mittlerweile 567 Prozent im Plus. Wir haben jetzt erneut bei ihm nachgefragt: Zeit für ihn, Gewinne mitzunehmen - oder hält er an seiner Position (+35% an Hypoport) fest? Die Antwort: Er möchte noch lange bei Hypoport wirken und ist sich sicher, "dass die Aktie sich auch die nächsten Jahre deutlich positiv entwickeln wird." Er habe nicht vor, Aktien zu veräußern.

